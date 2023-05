Tenemos Suprema Corte, debemos fortalecerla, señala Rodrigo Fuentes

Ciudad de México, 8 de mayo del 2023.- Los mexicanos podemos tener la tranquilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es autónoma y responde a los intereses de la patria, ahora como ciudadanos nos corresponde cuidarla y fortalecerla, aseguró el Diputado federal por Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

El también Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, sostuvo lo anterior, ante la invalidación de la primera parte del plan B de la reforma electoral con nueve votos a favor, realizada al mediodía de este lunes 8 de mayo.

Nueve ministros se manifestaron a favor del proyecto, que proponía invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivado de violación al procedimiento legislativo.

Los ministros coincidieron en señalar que existieron vicios en el procedimiento legislativo, ya que no existió una deliberación democrática real y de fondo, toda vez que se se privó a los diputados de participar en un debate por tanto no se podían posicionar en el fondo ya que no lo conocían.

El 6 de diciembre del 2022 se presentó por parte de una diputada de Morena la iniciativa, y el 7 de diciembre a la 1:00 am se efectuó la votación, y en este sentido las y los diputados no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que estaban votando.

"Los diputados oficialistas de Morena votaron por sistema, sin cambiar una coma, sin conocer lo que estaban avalando, dándole la espalda a las y los mexicanos con tal de quedar bien con su presidente, pero vemos con orgullo y respeto como los ministros de la Suprema Corte no se están dejando amedrentar por un presidente con afanes dictatoriales.

"Se equivocan los diputados de Morena, la aplanadora se quedó sin ruedas y se toparon con la Suprema Corte, más les valdría pensarlo dos veces al intentar pisotear los derechos de las y los mexicanos, porque como podemos ver, las leyes en México se hicieron para respetarse", recalcó.

Fuentes Ávila envió sus respetos a las y los ministros de la Suprema Corte que invalidaron la primera parte del llamado Plan B del presidente, a través del cual busca debilitar los órganos electorales del país.

"Hoy ganó la legalidad y el orden constitucional", recalcó, "hoy los mexicanos debemos estar contentos".