Tengan compasión de nosotros: migrante

MONCLOVA, COAH.-Perdió a su esposa en la Selva del Darién hace dos meses cuando cruzaron por esta ruta migratoria al lado de miles de migrantes más, huyeron de su país en busca de una mejor vida, pero el camino para lograr su objetivo se ha convertido en un verdadero viacrucis.

Esta es la historia de Henry Ferrel de nacionalidad venezolana, actualmente viaja con sus dos hijos uno de 20 y el otro de 16 años de edad, su esposa se ahogó en el rio de la Selva del Darién en Panamá.

"Esa experiencia fue horrible, yo no quisiera por lo menos a ninguno le pase lo mismo que en Venezuela que tenemos que salir obligados para poder subsistir y seguir nuestra vida. Quisimos venirnos en familia y perdí a mi esposa"

"Ustedes no saben lo que se vive en ese lugar y en todo nuestro trayecto, vemos a mucha gente ahogarse, hay cocodrilos, mujeres, hombres y niños mueren en este lugar, tengan compasión de nosotros y solo déjenos seguir nuestro camino" mencionó.

En las últimas semanas miles de venezolanos han cruzado por el estado de Coahuila, en su paso han sido objeto de discriminaciones y abusos. Se tiene prohibido que aborden autobuses, o que viajen en el ferrocarril, por lo que su camino deberán seguirlo de forma pedestre.

"Como migrantes queremos agradecer a quienes nos colaboran y al padre que nos acobijo, nos da medicamento y baño, personas como ellos necesitamos para seguir avanzando, el presidente de México les dio permiso a los migrantes para que pasaran por su país y no se quedaran."

"La policía nos para nos quita desde mil hasta 2 mil pesos, lo que queremos es llegar a los Estados Unidos, no vinimos a quedarnos aquí en México. Por favor hagan algo para que nos dejen avanzar, nosotros no nos queremos quedar aquí, no estamos molestando a nadie, solo queremos un mejor futuro" finalizó.