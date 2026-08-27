Minimiza PAN salida de Kalionchiz

La dirigencia municipal del PAN en Monclova minimizó la salida del diputado federal Teo Kalionchiz del partido y descartó que su incorporación al PRI represente un impacto para el blanquiazul.

Martín Gómez, secretario general del PAN, afirmó que Kalionchiz fue libre de abandonar las filas panistas y sostuvo que su salida no significa el fin del partido, al señalar que en el PAN no se obliga a nadie a entrar ni a pertenecer.

Desconoció los motivos que llevaron al legislador a separarse de Acción Nacional, aunque reconoció su desempeño como diputado bajo las siglas del partido. Rechazó que la salida de Kalionchiz del PAN represente un riesgo para el partido, en donde dijo que Acción Nacional ha enfrentado anteriormente momentos complicados y ha logrado recuperarse electoralmente.

"El PAN ha vuelto a resurgir en otros momentos y ha conseguido ganar elecciones, además de participar en la transformación de Monclova".

Por ello, consideró que en esta etapa es importante que permanezcan en el partido quienes realmente quieran continuar trabajando. Sobre las inconformidades que pudieran existir al interior del PAN por la conducción del partido, el secretario general reconoció que hay militantes molestos, aunque consideró que las expresiones de desacuerdo forman parte de la dinámica interna.

Respecto a la fotografía en la que Kalionchiz aparece con el dirigente del PRI Alejandro Moreno y Rubén Moreira Valdez, luego de su salida del PAN y su incorporación al PRI, Gómez descartó que el cambio de partido pueda considerarse una traición. Señaló que los cambios de partido forman parte de la decisión personal de cada político y que Kalionchiz tendrá sus propios motivos para haber tomado esa determinación.

"Cada quien es responsable de sus acciones, y si a él le parece que está bien ir para allá, bueno, pues adelante", señaló. Insistió en que el PAN continuará con sus actividades y aseguró que la militancia que sigue en las filas seguirá trabajando.