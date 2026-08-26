Diputado Teo Kalionchiz deja el PAN por falta de comunicación

El diputado federal Teo Kalionchiz de la Fuente anunció su separación del Partido Acción Nacional, al señalar que las decisiones tomadas por el partido y la falta de comunicación con la dirigencia en Coahuila terminaron por alejarlo de los objetivos que deben privilegiar a la entidad.

El legislador sostuvo que su compromiso está con los ciudadanos y no con un partido, por lo que decidió tomar distancia del blanquiazul y mantener su trabajo desde la Cámara de Diputados en favor de Coahuila.

Kalionchiz de la Fuente mencionó que en los últimos meses se deterioró la comunicación entre la dirigencia nacional y Coahuila, además existen diferencias respecto al futuro del proyecto panista y el plan de acción que debía seguirse en el estado. Atribuyó la situación a una serie de "malas decisiones" y consideró que continuar bajo esas condiciones habría dificultado su trabajo como legislador.

"Yo no soy político que me tenga que alinear para temas que vayan en contra del bienestar de mi ciudad o del estado, yo estoy aquí por el bien de Coahuila, por el bien de Monclova", señaló.

El diputado indicó que fue elegido por los coahuilenses para defender los intereses del estado y esa responsabilidad está por encima de las diferencias partidistas. Señaló que su salida también responde a la necesidad de contar con libertad para trabajar y buscar resultados para la entidad, particularmente ante lo que consideró un escenario nacional adverso.

Kalionchiz aseguró que mantendrá su respaldo al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo del Gobierno de Coahuila, al considerar que la entidad registra avances en seguridad y otros rubros. El legislador señaló que su intención es evitar que problemas que existen en otras entidades lleguen a Coahuila y sostuvo que continuará trabajando para preservar las condiciones que, distinguen al estado.

Respecto a su futuro político, dijo que por ahora se encuentra como diputado independiente, aunque esta semana analizará las opciones para definir si se incorpora a otro grupo. Kalionchiz afirmó que ya ha sostenido conversaciones con distintas personas, pero insistió en que cualquier decisión estará orientada a trabajar por los intereses de Coahuila.

El diputado federal aseguró que concluirá su periodo y continuará con las actividades que ha desarrollado desde la Cámara de Diputados. La separación de Kalionchiz fue comunicada mediante una carta dirigida al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fechada el 25 de agosto, en la que formalizó su separación irrevocable del grupo parlamentario del partido.