Luis Guillermo y su negocio de tepache en la ciudad durante el calor

Con 20 años dedicados a la venta de tepache, Luis Guillermo recorre dos o tres veces por semana distintos sectores de la ciudad para ofrecer una bebida tradicional cuya demanda, asegura, depende principalmente de las altas temperaturas.

El comerciante explicó que su ruta abarca el sector oriente, las colonias Flores, la zona centro y Miravalle, aunque afirmó que sus mejores ventas se concentran en el centro y la zona norte de la ciudad. "El lado oriente es un poco más flojo", comentó. Atribuyó esta situación a que, en su percepción, los habitantes del centro cuentan con una mejor posición económica.

Luis Guillermo señaló que el calor es el principal factor que impulsa sus ventas. Explicó que únicamente sale a trabajar cuando la temperatura supera los 29 grados centígrados. "Si no está arriba de 29, yo no salgo", afirmó.

Detalló que, cuando vende alrededor de 500 pesos, obtiene aproximadamente 100 pesos de ganancia, mientras que el resto lo destina a surtir nuevamente el producto. Indicó que necesita ventas cercanas a mil pesos para obtener una utilidad de alrededor de 500 pesos y reinvertir el resto en la preparación del tepache.

Además de esta actividad, informó que también trabaja en obra civil y se dedica a la cobranza y las ventas. Comentó que estudió Contaduría y que ha laborado para empresas como Famsa y Elektra.

Durante la venta utiliza cubrebocas como medida de higiene. "La gente mira que puede ser higiénico servir la bebida y no quiero que vaya a culparme a mí si pasa algo", explicó.

El vendedor destacó que el tepache únicamente se comercializa por temporada y aseguró que prepara la bebida con poca azúcar y principalmente con piloncillo. Añadió que también ofrece una versión sin azúcar para personas con diabetes.

Originario del barrio España, en el sector Pedregal de San Ángel, Luis Guillermo es conocido entre sus clientes como "Mr. Yeahah", apodo que, explicó, conserva desde su etapa como boxeador y por una expresión que lo acompañó desde la infancia.

Al momento de servir la bebida, mostró que utiliza una pala para manipular el hielo, además de ofrecer popotes y tapas para los recipientes, con el propósito de mantener condiciones de higiene durante el servicio.