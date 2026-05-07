Theodoros Kalionchiz exige acciones contra MORENA y Rubén Rocha Moya

El Diputado Federal del PAN, Theodoros Kalionchiz, pidió retirar el registro al partido de MORENA al considerar que existen pruebas suficientes sobre los vínculos que mantienen integrantes de ese partido con el narcotráfico, luego de los señalamientos realizados contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El legislador aseguró que las investigaciones y órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos evidencian una presunta relación entre funcionarios morenistas y grupos criminales, situación que calificó como grave para el país. "Desde aquí nosotros, desde Coahuila, exigimos que se le retire el registro al partido de MORENA al ser un partido vinculado al narcotráfico, es un narcopartido y es algo que no podemos permitir".

Señaló que no se trata únicamente de la denuncia contra el Gobernador de Sinaloa, sino que existen más de 20 funcionarios de distintos niveles de gobierno que han sido relacionados con actividades ilícitas. Indicó que las acusaciones no surgieron de actores políticos mexicanos, sino de autoridades estadounidenses, que emitieron órdenes judiciales, las cuales deben cumplirse de acuerdo al tratado de extradición vigente entre ambos países.

El diputado panista advirtió que ignorar esos procesos podría afectar la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente en la revisión de acuerdos económicos y de cooperación. Comentó que durante reuniones sostenidas en Washington se les advirtió que la falta de cumplimiento de ciertos compromisos por parte de México, podría crear incertidumbre para futuras negociaciones comerciales.

El diputado federal señaló que además de los presuntos nexos con el narcotráfico, existen acusaciones relacionadas con lavado de dinero, huachicol, en contra de los funcionarios de MORENA, por lo que no deben mantener su registro.