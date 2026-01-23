Daniela Emmanuel de Monclova compite en TikTok Awards 2026

La plataforma de videos cortos más grande del mundo se prepara para su noche más importante. Los TikTok Awards México 2026 ya tienen lista su gala de premiación, y entre el desfile de estrellas digitales, resalta un nombre que está causando orgullo en el norte del país: Daniela Emmanuel.

La creadora originaria de Monclova, Coahuila, ha logrado lo que pocos: ser nominada en la categoría reina, "Creador del Año", consolidándose como una de las voces más influyentes del ecosistema digital actual.

¿Cómo votar por Daniela Emmanuel en los TikTok Awards?

Si quieres apoyar a la representante de Monclova, el proceso es muy sencillo pero requiere constancia:

Abre tu aplicación de TikTok.

Haz clic en el icono de la lupa (búsqueda) en la esquina superior derecha.

Escribe "TikTok Awards" y presiona buscar.

Entra al banner oficial de la votación.

Busca la categoría "Creador del Año" y selecciona a @daniela.emmanuel.

Dato clave: Puedes emitir un voto diario por categoría. Las votaciones cierran el próximo 28 de enero, por lo que cada día cuenta para asegurar que el premio viaje hasta Monclova.

Fecha y dónde ver la premiación

La ceremonia se llevará a cabo el 29 de enero de 2026 en la Ciudad de México. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial @tiktoklatam. La gala promete presentaciones musicales de primer nivel y la presencia de los influencers más grandes de Latinoamérica.

Es momento de que Coahuila se haga sentir en la red. Con el apoyo de su comunidad, Daniela Emmanuel podría consagrarse como la mejor creadora de contenido del año.