Carlos Villarreal toma protesta al Colegio de Arquitectos en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y contribuir al desarrollo ordenado de la infraestructura, se llevó a cabo la toma de protesta del Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Centro de Coahuila A.C., acto encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez en las instalaciones de la Canacintra.

El organismo inició actividades con 34 socios activos y una mesa directiva presidida por Andrés Oyervides Ramírez, junto al arquitecto E. Javier Velarde López y el ingeniero Antonio Harb Kallab.

Andrés Oyervides informó que buscan consolidar un colegio fuerte, con responsabilidad social y apertura a nuevas generaciones, que colabore con autoridades municipales, impulse obras bien ejecutadas y garantice que quienes firmen planos cuenten con la preparación necesaria, en beneficio del crecimiento urbano ordenado de la región Centro.

Durante el acto, el edil tomó protesta a la primera mesa directiva, marcando así el arranque formal del colegio en la región Centro.

Entre los objetivos principales se encuentra colaborar con municipios y alcaldes en el desarrollo de proyectos conjuntos, aportar en los consejos técnicos y garantizar que quienes firmen planos cuenten con la preparación necesaria, evitando que personas sin conocimientos respalden documentos que no cumplan con los requisitos técnicos.