Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal toma protesta al Colegio de Arquitectos en Coahuila

El Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Centro de Coahuila A.C. inicia con 34 socios activos.

Por Carolina Salomón - 16 febrero, 2026 - 07:44 p.m.
Carlos Villarreal toma protesta al Colegio de Arquitectos en Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y contribuir al desarrollo ordenado de la infraestructura, se llevó a cabo la toma de protesta del Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Centro de Coahuila A.C., acto encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez en las instalaciones de la Canacintra.

      El organismo inició actividades con 34 socios activos y una mesa directiva presidida por Andrés Oyervides Ramírez, junto al arquitecto E. Javier Velarde López y el ingeniero Antonio Harb Kallab.

      Andrés Oyervides informó que buscan consolidar un colegio fuerte, con responsabilidad social y apertura a nuevas generaciones, que colabore con autoridades municipales, impulse obras bien ejecutadas y garantice que quienes firmen planos cuenten con la preparación necesaria, en beneficio del crecimiento urbano ordenado de la región Centro.

       

      Durante el acto, el edil tomó protesta a la primera mesa directiva, marcando así el arranque formal del colegio en la región Centro.

      Entre los objetivos principales se encuentra colaborar con municipios y alcaldes en el desarrollo de proyectos conjuntos, aportar en los consejos técnicos y garantizar que quienes firmen planos cuenten con la preparación necesaria, evitando que personas sin conocimientos respalden documentos que no cumplan con los requisitos técnicos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados