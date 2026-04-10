Tormenta en la ciudad: reportes atendidos por autoridades locales

Un total de 72 reportes fueron atendidos por departamentos municipales durante la tormenta registrada el jueves, destacando 40 vehículos varados en distintas calles de la ciudad.

En la atención de la contingencia participaron de manera coordinada elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y Obras Públicas, así como otras áreas del Ayuntamiento que se sumaron a las labores de auxilio.

El Gobierno Municipal dio a conocer un resumen de las acciones realizadas, entre las que destacan 5 auxilios viales con apoyo de grúas y personal de Protección Civil, 14 domicilios atendidos por inundaciones, 5 traslados de personas a sus hogares y un apoyo por afectaciones en una casa hogar.

Asimismo, se reportó un incendio en casa habitación y vehículo, la atención de dos fugas de gas, la caída de dos árboles y dos reportes atendidos por el sistema de agua potable. También se registraron 6 encharcamientos, el cierre de 15 calles por fuertes corrientes de agua y el monitoreo constante en 20 colonias consideradas de alto riesgo.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que, pese a la magnitud de la tormenta, se registró saldo blanco en pérdidas humanas, aunque sí hubo daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

Destacó que la respuesta oportuna de las corporaciones permitió atender los reportes de manera eficaz, reconociendo la labor y coordinación entre los distintos departamentos para salvaguardar a la ciudadanía.

Hasta la tarde del viernes, las autoridades mantenían recorridos y levantamientos de daños, reiterando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, además de mantener disponibles los canales de atención para la población ante cualquier emergencia.