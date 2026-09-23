Aumento del maíz no impacta el precio de la tortilla en Monclova

A pesar del aumento de 6 % en el precio del maíz a nivel nacional, los tortilleros de Monclova descartaron por ahora aplicar un nuevo incremento al consumidor y mantienen en 32 pesos el kilo de tortilla.

Alejo Peña, presidente de la Masa y la Tortilla de Monclova, señaló que hasta el momento ninguna empresa harinera les ha notificado un aumento en sus costos, por lo que el sector no contempla modificar el precio vigente. Informó que los tortilleros aplicaron un incremento de 2 pesos en el kilo durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, esto luego de mantener por varios años el precio a pesar de los aumentos.

Debido a esto, aunque recientemente se ha registrado un aumento en el precio del maíz, no existe hasta ahora un ajuste en el costo de la harina que obligue a trasladar un incremento al consumidor. "Ninguna harinera nos ha manejado un impacto de aumento en el precio de la tortilla, ni se nos ha informado del aumento en la harina, por lo que se mantendrá el precio".

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en las últimas cuatro semanas el precio de la tonelada de maíz blanco registró un aumento de 6 %, equivalente a 400 pesos, pero estimó que este ajuste representa un impacto de alrededor de 28 centavos por kilo de tortilla.

Alejo Peña señaló que el comportamiento del precio de la tortilla se encuentra relacionado con diversos factores económicos, entre ellos las condiciones del mercado internacional y la dinámica de importación y exportación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, señaló que al menos de que se registre un aumento considerable, no habrá movimientos en el precio.