Trabajadores confían en solución del conflicto laboral en AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México confían en que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla el compromiso que hizo con ellos para resolver el conflicto laboral y económico que enfrenta la siderúrgica.

Luego de las declaraciones que la mandataria ofreció en su conferencia matutina, donde aseguró que espera una solución antes de que concluya el año, Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA externó que esto da la confianza que se sigue buscando la manera de solucionar lo antes posible este conflicto.

Señaló que las palabras de la Presidenta de la República confirman que el tema de AHMSA sigue siendo una prioridad para el Gobierno Federal y que las dependencias involucradas continúan trabajando en el proceso para concretar la venta de la empresa y garantizar el pago a los trabajadores.

"Las palabras que dio el día de ayer la presidenta nos deja en claro que ella sigue firme en el compromiso que hizo con nosotros, y nos da la seguridad de que no se le olvida el compromiso que tiene y que está trabajando en ello".

Señaló que si bien el proceso depende en primer lugar del avance que se tenga en los tribunales mercantiles, los trabajadores confían en la palabra de la presidenta y en su gobierno.

"Siempre hemos tenido confianza en ella, no dudamos de su interés ni de la palabra que tiene, pero, como lo hemos dicho anteriormente, no depende nada más de ella, también del proceso que lleva el juzgado, ella le pidió a la juez que agilice la venta para poder pagarnos, y eso nos da tranquilidad".

Torres añadió que el gobierno federal ha mostrado disposición para facilitar la llegada de nuevos inversionistas, incluso mediante posibles apoyos o condonaciones fiscales, con el objetivo de reactivar la siderúrgica y recuperar empleos en la región.

El representante adelantó que los trabajadores buscarán un encuentro con la mandataria durante su próxima visita a Coahuila, para reiterarle su respaldo y su interés en que la solución se concrete lo antes posible.