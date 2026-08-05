Trabajadores de AHMSA cuestionan decisiones de Víctor Manuel Aguilera en Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) cuestionaron la intención del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez de destinar recursos millonarios a un despacho contratado dentro del proceso, al considerar que esos montos podrían reducir el dinero disponible para cubrir obligaciones con los trabajadores.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa de los ex trabajadores de AHMSA, señaló que existe preocupación por los recursos que podrían salir de la venta de los activos de la empresa y pidió que el procedimiento se maneje con transparencia. "Si aquí él está contratando gente, entonces cuál es el trabajo que está haciendo él", cuestionó.

El representante laboral destacó además que los trabajadores recibieron con optimismo la decisión de la jueza de rechazar modificaciones propuestas por el síndico, al considerar que esos cambios perjudicaban el proceso y sus derechos laborales.

Torres Ávalos explicó que la resolución judicial permitió que continúe el procedimiento y dio luz verde para que el síndico publique la convocatoria correspondiente para avanzar en la venta de AHMSA. "Estamos ciertamente no contentos, pero con cierta esperanza, cierto optimismo de que se logró lo que nosotros queríamos", expresó.

El dirigente laboral señaló que la jueza rechazó el proyecto presentado por Aguilera Gómez debido a modificaciones que, desde la perspectiva de los trabajadores, afectaban el desarrollo del proceso. "Qué bueno que la jueza tomó esa decisión de rechazarle todos los cambios que él quería hacer en perjuicio de los trabajadores", afirmó.

Torres Ávalos también cuestionó la propuesta del síndico para pagar 200 mil pesos a un abogado laboralista cuya identidad y funciones, dijo, desconocen. Indicó que los trabajadores analizan presentar quejas ante autoridades laborales o federales, además de valorar otras acciones legales, aunque reconoció que una eventual remoción del síndico podría retrasar el procedimiento.