Trabajadores de AHMSA exigen agilidad en pagos tras impugnación

La nueva impugnación promovida por representantes de AHMSA, contra las reglas de la segunda subasta provocó el rechazo de los trabajadores, quienes acusaron que este recurso retrasa la venta de los bienes y con ello, la posibilidad de recibir los pagos que aún les adeuda la empresa.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores de AHMSA, señaló que existe preocupación entre los trabajadores porque cada recurso legal representa más tiempo de espera para miles de familias. "Claro que sí nos afecta y mucho que esta persona que se ostenta como representante de AHMSA esté queriendo frenar el proceso, en otras ocasiones esta persona ya ha metido inconsistencias donde la jueza se las ha bateado".

Los obreros confían en que la jueza mantenga la aprobación del proyecto presentado por el síndico y permita que continúe el proceso para la venta de los activos, al considerar que detener nuevamente el proceso perjudica a todos. "No podemos parar el proceso, aquí el único que debe hacer alguna propuesta debe ser el síndico".

Julián Torres señaló que los representantes legales de la empresa han recurrido a todos los mecanismos legales posibles para retrasar el avance de la quiebra, situación que, dijo, ha generado incertidumbre y desesperación entre quienes llevan años esperando una solución definitiva a sus reclamos laborales. "Ellos están aprovechando todos los recovecos, lo hemos dicho, hay gente que siempre va a poner trabas y no están de acuerdo en lo que se va hacer, buscando siempre el beneficio de unos cuántos".

Ante este panorama, el líder del grupo de defensa aseguró que los trabajadores continuarán manifestándose y exigiendo a las autoridades judiciales que agilicen el procedimiento, al considerar que la situación económica de cientos de familias se vuelve cada vez más complicada conforme se prolonga el proceso.