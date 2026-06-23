Trabajadores de AHMSA bloquean accesos en Monclova: Temen desmantelamiento

Trabajadores de Altos Hornos de México que mantienen el bloqueo en los accesos de la empresa, señalaron que no se oponen al ingreso de autoridades, síndico o propietarios de bienes para realizar inspecciones, pero advirtieron que no permitirán la salida de equipos al considerar que esto afectaría el valor de la empresa y las posibilidades de recuperación para los acreedores y trabajadores.

Ervey Valenzuela, integrante del movimiento de obreros que resguarda los accesos de la siderúrgica, señaló que las recientes resoluciones judiciales relacionadas con la devolución de bienes a proveedores han generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen que la salida de activos derive en un desmantelamiento gradual de la empresa.

Indicó que tanto la juez como el síndico han atendido solicitudes de proveedores para recuperar bienes que acreditan como propios, mientras que los trabajadores continúan a la espera de una solución a sus demandas laborales. "Aquí más que nada, como se los hice ver en su tiempo y forma, la juez y el síndico están viendo por los proveedores, un ejemplo Montacargas Bravo, por Dell. ¿Y la clase obrera dónde queda?", cuestionó.

Valenzuela mencionó que, si se permite el retiro de equipos, otros proveedores podrían solicitar lo mismo, lo que disminuiría paulatinamente los activos disponibles dentro de la empresa. "Va a venir uno, y va a decir "es que ya lo sacó aquel, yo también vengo por lo mío" y así se van a ir en fila, uno tras otro, son muchos proveedores los que tienen la misma situación, entonces, ¿qué va a pasar?, menos se va a arreglar la problemática y van a ir desmantelando poco a poco la empresa".

El trabajador aclaró que no impedirán la realización de diligencias o revisiones dentro de las instalaciones, incluso si éstas son acompañadas por fuerzas federales. "Nosotros no estamos oponiéndonos a que pasen, pero sí nos oponemos a que saquen los equipos, que es una cosa completamente diferente".

Asimismo, señaló que los trabajadores evitarán cualquier confrontación en caso de que autoridades federales participen en futuras diligencias, ya que buscan proteger la integridad de quienes permanecen en los bloqueos.

Finalmente, aseguró que las acciones emprendidas tienen como propósito mantener presión sobre las autoridades para que el conflicto de AHMSA sea atendido con mayor prioridad y se avance en una solución para los trabajadores afectados.