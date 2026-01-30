Fiscalía investiga denuncias de fraude en Saltillo, Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Ante las recientes manifestaciones de personas inconformes que señalan un presunto fraude por parte de la financiera CREVI, el delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera, exhortó a la ciudadanía a asesorarse adecuadamente y verificar la legalidad de las empresas antes de firmar cualquier tipo de contrato, en especial aquellos relacionados con créditos automotrices e inmobiliarios.

El funcionario explicó que, aunque el tema ha generado preocupación en redes sociales, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante la Fiscalía. Detalló que este tipo de delitos se persiguen únicamente por querella, por lo que la autoridad no puede iniciar una investigación si no existe una denuncia directa de las personas afectadas.

"Estuvimos monitoreando muy de cerca las redes sociales y desde el momento en que vimos las transmisiones pedí que se me informara si llegaba alguna denuncia. Hasta ahora no se ha presentado ninguna", señaló Loera, quien añadió que en el mes de enero se registraron menos de 10 denuncias por fraudes similares en la región sureste, cifra que, dijo, no resulta alarmante.

Estrategia de prevención de fraudes

No obstante, destacó la importancia de la prevención y adelantó que la Fiscalía trabaja en una estrategia conjunta con instituciones del gobierno estatal y municipal para orientar a la población sobre los pasos a seguir para realizar compras seguras y evitar ser víctima de este tipo de delitos.

Entre las recomendaciones, subrayó la revisión de referencias y comentarios en redes sociales, los cuales pueden ser una señal de alerta.

Avances en el caso de CHANGAN

En otro tema, Julio Loera informó sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el caso de la agencia automotriz CHANGAN.

Indicó que ya se cuenta con una nueva carpeta de investigación y que se está solicitando audiencia para vincular a proceso tanto a personas involucradas como a la empresa, en calidad de tercero solidario, para efectos de la reparación del daño.

Actualmente, una persona permanece detenida bajo prisión preventiva, mientras se prepara la judicialización contra otro implicado.