Monclova: trabajadores del Ayuntamiento inician su periodo vacacional

Con motivo del periodo de Semana Santa, alrededor de mil 200 trabajadores del Ayuntamiento de Monclova, principalmente del área administrativa, iniciaron su periodo vacacional, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario explicó que la medida fue notificada mediante un oficio emitido por la Dirección de Recursos Humanos, en el que se establece que el asueto comenzó desde el lunes, como parte de la programación anual para el personal.

Precisó que, para no afectar la atención a la ciudadanía, se implementaron guardias en distintas dependencias, las cuales estarán operando principalmente de lunes a miércoles de la próxima semana.

Asimismo, indicó que jueves y viernes santos las oficinas municipales permanecerán cerradas, por lo que exhortó a la población a tomar previsiones y anticipar la realización de trámites.

Medina aclaró que las áreas operativas continuarán trabajando de manera habitual, entre ellas Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios, al tratarse de servicios esenciales.

Finalmente, señaló que dependencias como Catastro e Ingresos mantendrán personal de guardia durante este periodo, a fin de brindar atención a los ciudadanos que requieran realizar gestiones.