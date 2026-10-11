IMSS garantiza servicios médicos tras movilizaciones en Monclova

Tras las movilizaciones realizadas el pasado viernes por trabajadores del IMSS en distintas entidades, el instituto aclaró que mantiene garantizados los servicios médicos y será la base trabajadora quien decidirá el próximo 14 de octubre si acepta el incremento salarial del 6.8 por ciento.

Luego de las protestas que realizaron los trabajadores tanto en Monclova como en otras unidades médicas y hospitales, el Seguro Social señaló que sus unidades médicas y hospitales operan con normalidad y garantizó los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.

Señaló que, a pesar del movimiento que se realizó, los trabajadores cubrieron sus puestos de trabajo otorgando el servicio a la derechohabiencia, sin que se viera afectado el servicio a la población.

Indicó que el incremento aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social es de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Ante el rechazo expresado por los trabajadores, la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del SNTSS, trabajadores inconformes y un trabajador jubilado.

Como resultado de ese proceso, el próximo miércoles los trabajadores decidirán mediante una consulta si aceptan o rechazan el incremento salarial, con una votación libre, personal, directa y secreta, en donde el instituto aseguró que respetará la decisión que adopte la base trabajadora.

Durante la mesa de diálogo también se analizaron las demandas relacionadas con el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores, donde se indicó que ambos temas requieren cambios en la ley y no corresponden a decisiones que pueda tomar directamente.

Sobre otras inconformidades planteadas por los trabajadores, el instituto reconoció como prioritarios el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y mantenimiento de las instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.