A pesar de la huelga, los trabajadores han encontrado formas de subsistir mediante apoyos solidarios y actividades alternativas.

Por Gerardo Martínez - 31 diciembre, 2025 - 12:41 p.m.
Víctor González: Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantienen su huelga
      Sin señales claras de diálogo ni voluntad para alcanzar un acuerdo, la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad llega este 1 de enero a tres meses de haberse iniciado, periodo en el que los empleados han enfrentado la falta de ingresos, sin embargo mantienen firme su exigencia de respeto a su contrato colectivo.

      El delegado del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Víctor González, señaló que aunque existieron intentos de negociación previos a la Navidad, estos no prosperaron debido a la falta de interés de la empresa. "Hubo pláticas antes del día 24, el último intento fue el día 23 para ver si podíamos llegar a un arreglo, pero en realidad al patronato y a la administración no se les ve interés de tener un arreglo formal".

      Aseguró que, a pesar del tiempo transcurrido, el movimiento no se ha debilitado y descartó que la empresa pretenda ganar el conflicto por cansancio. "Por cansancio no creo, nosotros estamos al 100 por ciento de luchar hasta el tope, vamos a todo o nada, o nos respetan nuestro contrato o no hay nada, esa es la postura de todos los trabajadores, no levantamos la huelga".

      Respecto a cómo han logrado subsistir en estos tres meses sin percibir un salario, González explicó que han recurrido a apoyos solidarios y actividades alternativas para generar algún ingreso. "A veces el sindicato nos apoya en algo y nosotros vendemos cositas que nos dan, incluso la misma ciudadanía nos ayuda con 10, 20 o 30 pesos, con eso vamos saliendo adelante", indicó.

      Mencionó que los trabajadores continuarán en paro hasta que exista una propuesta seria por parte de la empresa y se atiendan sus demandas laborales, mientras el conflicto se mantiene sin una fecha definida para su resolución.

