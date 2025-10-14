Trabajadores del SAT en Monclova Podrían Sumarse a Paro Nacional por Incumplimiento Salarial

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Monclova se mantienen en estado de alerta ante la posibilidad de sumarse al paro nacional iniciado este martes en diversas oficinas del país, debido al incumplimiento en la aplicación del aumento salarial pactado para este año.

Aunque en la oficina local las actividades se desarrollaron con normalidad este martes con la realización de trámites y atendiendo las citas programadas de los contribuyentes, no se descarta que en los próximos días se unan al movimiento si no se alcanza un acuerdo con las autoridades federales.

El descontento entre trabajadores crece, ya que el ajuste salarial había sido comprometido desde hace meses atrás y hasta el momento no se ha reflejado en sus percepciones.

El paro nacional, que comenzó en distintas sedes del SAT en el país, busca presionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que cumpla con los compromisos laborales asumidos con los trabajadores.

Por ahora, la delegación de Monclova continuará brindando atención al público, pero el personal se encuentra en sesión permanente para tomar acuerdos que podrían llevar a la suspensión de labores si no se resuelve la situación.