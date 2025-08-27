Grupo Fox en crisis: Trabajadores exigen pago de ahorro adeudado

Trabajadores de Grupo Fox advirtieron que si este viernes la empresa no cumple con el pago de una parte del fondo de ahorro que les adeuda, procederán al cierre de portones y a un paro definitivo de labores. La advertencia surge tras el diálogo sostenido con representantes de la compañía, luego del paro laboral realizado el pasado martes.

Los empleados explicaron que el recurso debía entregarse en agosto, pero la empresa les informó que sería hasta diciembre cuando recibirían su ahorro, situación que desató inconformidad y los llevó a suspender actividades para exigir una solución inmediata.

Aunque aceptaron el compromiso de que este viernes se cubra al menos una parte, dejaron en claro que, si se incumple nuevamente, endurecerán sus acciones y no permitirán el acceso a las instalaciones, lo que paralizaría por completo la operación de la planta.

La molestia de los trabajadores radica en que este fondo de ahorro representa un ingreso importante para sus familias, sobre todo en un contexto económico difícil para la Región Centro, donde la falta de empleo y la crisis de Altos Hornos de México han golpeado a cientos de hogares.

Cabe señalar que los empleados de Grupo Fox no cuentan con un sindicato que los respalde, por lo que han tenido que enfrentar directamente a la empresa, tomando decisiones colectivas que reflejan el creciente malestar laboral en la zona.