IMSS trabaja en rehabilitación del área de urgencias de la Clínica 7

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio inicio a los trabajos de remodelación del área de urgencias de la Clínica 7, por lo que a partir de este miércoles se reubicó al Block "A" la atención de urgencias generales y pediátricas.

Los trabajos de rehabilitación forman parte del programa de inversiones que se tiene en la institución, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la atención que se brinda a los derechohabientes.

La remodelación del área de urgencias era una demanda que se había hecho por años tanto de la derechohabientica, como empresarios, quienes demandaban instalaciones dignas para la atención de los pacientes.

De acuerdo a la información proporcionada por el IMSS, durante el tiempo en que se lleven a cabo los trabajos de remodelación, el ingreso de las ambulancias y vehículos que lleven a pacientes, será por el área de urgencias ginecológicas, en el Block "A".

"Estamos realizando adecuaciones temporales para garantizar la continuidad en la atención médica, por lo que agradecemos la comprensión por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar".

Los pacientes del área de urgencias fueron enviados al primer piso, mientras que algunos pacientes fueron trasladados a la Clínica 86, al igual que hace días se hizo con el área de tratamiento oncológico, como parte del trabajo que se lleva para mejorar la infraestructura hospitalaria.

El Seguro Social reiteró su compromiso de brindar servicios de calidad en espacios seguros y dignos, tanto para usuarios como para el personal de salud, y destacó que estas acciones forman parte de su estrategia de modernización continua en las unidades médicas del estado.