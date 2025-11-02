Familias conmemoran el Día de Todos los Santos en panteones municipales de Coahuila

Desde las primeras horas de este sábado 1 de noviembre, los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón de Jesús comenzaron a llenarse de vida.

Familias acudieron a los camposantos ubicados en las colonias Independencia y Estancias para conmemorar el Día de Todos los Santos, jornada dedicada especialmente a los "angelitos", los difuntos más pequeños que, según la tradición, vuelven este día para visitar a sus seres queridos.

El ambiente era de calma y nostalgia. En el aire se mezclaban los aromas de las flores frescas y recién colocadas en las tumbas.

Al exterior los vendedores ambulantes ofrecían coloridos ramos de cempasúchil y otra flor de temporada, había coronas, cañas, comida tradicional y otros artículos y productos, mientras las familias entraban con escobas, cubetas y herramientas para limpiar y adornar las tumbas.

—"Venimos desde temprano a arreglar la tumba, mañana se llena mucho y ya no se puede ni pasar"—, comentaba doña María, mientras colocaba flores blancas sobre la lápida de su hijo.

Como ella, muchas personas prefirieron acudir este sábado, adelantándose a la multitud que se espera para el Día de Muertos.

Afuera, elementos de la Policía Municipal y del departamento de Tránsito supervisaban los accesos, manteniendo el orden y ayudando a los automovilistas.

Dentro, Protección Civil desplegó un operativo especial con personal que recorría los pasillos, atentos a cualquier incidente.

También se instaló un módulo de atención médica, listo para brindar apoyo a quien lo requiriera ante el intenso sol o alguna emergencia.

El sonido de los cepillos sobre el mármol, las risas de los niños y los murmullos de oración se entrelazaban en un mismo escenario que hablaba de amor y memoria.

Algunos dejaban dulces, juguetes o pequeños panes como ofrenda, mientras otros se quedaban un momento en silencio, recordando a quienes partieron demasiado pronto.

Aunque este 1 de noviembre la afluencia fue moderada, las autoridades de Protección Civil estimaron que para hoy Día de Muertos, más de cuatro mil personas acudirán a los panteones municipales.