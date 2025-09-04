Vecinos de Guadalupe exigen solución ante problemas de tráfico y suciedad

En la colonia Guadalupe, los vecinos sienten que su tranquilidad ha sido desplazada por una especie de "central camionera" improvisada. En calles que antes eran tranquilas, ahora abundan camionetas de transporte foráneo, mejor conocidas como "raids", que llegan a estacionarse en fila para subir y bajar pasajeros sin ningún control.

La zona entre la Plaza del Mariachi y el bulevar 7-9 se ha vuelto prácticamente intransitable. Según relatan los colonos, pueden llegar a coincidir hasta nueve camionetas al mismo tiempo, bloqueando accesos, banquetas y espacios de estacionamiento. Como si fuera poco, ya existe incluso una agencia establecida en calles aledañas que organiza estos viajes, mientras que detrás de Scotiabank otra esquina se transformó en punto fijo de abordaje.

Los problemas, dicen los habitantes, van más allá del tráfico. Denuncian suciedad en las calles por parte de los transportistas, acumulación de basura y hasta situaciones de insalubridad. A esto se suma la preocupación por la seguridad, pues no existe un registro oficial de quienes operan estos vehículos ni certeza de que cumplan con seguros o medidas de protección. "¿Cómo pueden circular con pasajeros si ni siquiera están regulados?", cuestionan.

Ante esta situación, los colonos lanzan un llamado urgente a Tránsito, Protección Civil y a la dependencia responsable del transporte público para que intervengan de inmediato. "Parece que cualquiera puede abrir su propia central camionera en plena colonia, y eso no es justo", señalaron.

Piden que estas operaciones sean reubicadas a un espacio autorizado, donde se garantice limpieza, seguridad y condiciones adecuadas tanto para los pasajeros como para los vecinos. Mientras eso no ocurra, dicen, la colonia Guadalupe seguirá siendo rehén de un caos que afecta su vida diaria.