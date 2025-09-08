Servidores de la nación visten trajes típicos en operativo de pago de pensiones y programas del Bienestar

Con faldas coloridas, blusas bordadas y trajes típicos, los servidores de la nación dieron un toque festivo al operativo de pago de las pensiones y programas del Bienestar que se realiza este mes en todo el país.

El operativo, que comenzó el 1 de septiembre, corresponde al bimestre septiembre-octubre y se lleva a cabo de manera escalonada hasta el 25 de septiembre, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Esta semana ya se han entregado apoyos a quienes tienen apellido con la letra "G".

Apoyos que se están entregando; Adultos mayores: $6,200 bimestrales, personas con discapacidad $3,200 bimestrales; Mujeres Bienestar: $3,000 bimestrales.

Los pagos se depositan a través del Banco del Bienestar y, en comunidades donde no hay sucursal, se instalan mesas de pago para acercar el recurso.

La Secretaría de Bienestar recordó que septiembre no solo es mes de independencia, sino también de reconocimiento a las personas adultas mayores, a quienes califican como pilares de las familias mexicanas.

"Gracias a ellas y ellos, hoy tenemos un país que seguimos construyendo con unidad y esperanza", señaló la dependencia.