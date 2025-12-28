INE ofrece servicio a domicilio en Monclova para credencial de votar

MONCLOVA, COAH.- "INE directo a la puerta de tu casa", así podría describirse el servicio que ofrece el Instituto Nacional Electoral para aquellas personas que, debido a una discapacidad, enfermedad o limitación de movilidad, no pueden trasladarse al módulo para tramitar su credencial para votar.

Ian Aguilar Madrigal, vocal del Registro Federal de Electores, explicó que esta modalidad está respaldada por el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que garantiza el derecho a la identidad y participación democrática de quienes enfrentan dificultades para salir de su hogar.

El funcionario detalló que el módulo móvil del INE se traslada directamente al domicilio del solicitante —o incluso a hospitales— siempre que exista un dictamen médico que avale el impedimento físico. El documento debe estar firmado por un profesional de la salud con cédula, especificar la condición del ciudadano y presentarse por un familiar o representante.

Una vez aprobado el trámite, personal del instituto realiza todo el proceso en casa, incluida la toma de datos y fotografía, y posteriormente entrega la credencial en el mismo punto, evitando que el ciudadano tenga que acudir físicamente a la oficina.

Aguilar Madrigal señaló que este mecanismo no solo facilita la obtención de la identificación, sino que también abre la puerta al voto anticipado, pensado para quienes tampoco podrán presentarse en casilla el día de la elección. En estos casos, el INE regresa al domicilio para garantizar que la persona pueda ejercer su voto, siempre que su estado de salud lo permita.

Con este programa, el INE busca fortalecer la inclusión y asegurar que ninguna persona quede fuera del proceso electoral por causas de movilidad.