INE exhorta a paisanos a revisar credenciales en Coahuila

Ante el incremento en el arribo de paisanos a Coahuila con motivo de las celebraciones decembrinas, el Instituto Nacional Electoral exhortó a los ciudadanos que residen en el extranjero a aprovechar su estancia para realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

Ian Aguilar Madrigal, vocal del Registro Federal de Electores, informó que una gran cantidad de credenciales cuya vigencia termina en "25" dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026, por lo que hizo un llamado a revisar con anticipación el estatus del documento.

"Es importante que quienes vienen de visita, especialmente desde Estados Unidos, verifiquen si su credencial está por vencer o ya venció. Durante este periodo estaremos atendiendo de manera continua para facilitar los trámites", señaló.

Detalló que los módulos del INE operan en su horario regular y que no es necesario agendar cita previa. En Monclova, la atención se brinda de lunes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Aguilar Madrigal precisó que no sólo los coahuilenses pueden realizar el trámite, sino también ciudadanos provenientes de entidades vecinas como Nuevo León y Tamaulipas, quienes pueden acudir sin restricciones a los módulos instalados en el estado.

Asimismo, recordó que el INE cuenta con módulos itinerantes que recorren distintas regiones, entre ellas la Carbonífera y la zona Norte, cuyos calendarios y ubicaciones están disponibles en la plataforma oficial del instituto.