Juzgado exige informe detallado sobre ingresos y egresos en concurso mercantil

El Juzgado que lleva el expediente 19/2023 del concurso mercantil de la empresa en quiebra ordenó al síndico responsable presentar, en un plazo de tres días, un informe detallado sobre los ingresos que ha recibido la comerciante y los egresos que ha realizado desde mayo de este año hasta la fecha, con el fin de dar certeza jurídica a las partes involucradas en el proceso.

El acuerdo judicial, emitido el 15 de octubre, precisa que la medida busca garantizar transparencia y rendición de cuentas dentro del procedimiento, luego de que el síndico ha recibido diversas prórrogas para entregar sus informes bimestrales y mensuales previstos en los artículos 59, 215 y 229 de la Ley de Concursos Mercantiles.

La jueza instructora estableció que, aunque dichas prórrogas siguen vigentes, el requerimiento actual no exige los mismos requisitos técnicos de los informes formales, sino únicamente un control simple de ingresos y egresos que permita conocer la situación financiera actual de la empresa.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, el síndico podría ser sancionado con una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 269, fracción I, de la misma ley.

Además del requerimiento financiero, el juzgado recibió oficios de varios Tribunales Laborales Federales en Coahuila, que informaron sobre sentencias condenatorias contra la comerciante en favor de trabajadores que demandaron diversas prestaciones laborales. Estas resoluciones deberán ser consideradas por el síndico dentro de la prelación de créditos, dando prioridad a los derechos laborales conforme al artículo 224 de la ley concursal.

Con esta nueva orden, el órgano judicial busca mantener el principio de publicidad y transparencia que rige los procedimientos concursales y asegurar que los recursos de la empresa sean administrados con claridad, en medio del proceso de quiebra y liquidación.