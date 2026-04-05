Refuerzan operativos en puntos turísticos

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Óscar Ríos, y en alineación con la estrategia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas mantiene en marcha un operativo integral con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, enfocado en la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la presencia permanente en los espacios de convivencia familiar.

El alcalde Óscar Ríos lidera un operativo integral para la seguridad de turistas y habitantes.

Como parte de estas acciones, elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y corporaciones de auxilio han intensificado recorridos en los principales puntos turísticos del municipio, particularmente en los márgenes del río, donde se registra la presencia de familias y visitantes que aprovechan estos días para reunirse y disfrutar del entorno.

El despliegue es encabezado por el subdirector de Seguridad Pública, el Policía Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, quien coordina de manera directa los trabajos operativos en campo, fortaleciendo la vigilancia, la orientación a la ciudadanía y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Elementos de seguridad y protección civil realizan recorridos en puntos clave del municipio.

Estas labores forman parte de una estrategia estructurada que prioriza la prevención sobre la reacción, mediante acciones de proximidad social, monitoreo constante y coordinación interinstitucional, lo que permite mantener un entorno ordenado y con condiciones de seguridad para quienes transitan y permanecen en estos espacios.

La presencia de las corporaciones en puntos clave del municipio responde a una lógica de atención directa, en la que el contacto con la ciudadanía y la supervisión permanente se convierten en herramientas fundamentales para inhibir riesgos y generar confianza. Asimismo, se mantiene activa la comunicación entre dependencias para actuar de forma inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse.

La estrategia de seguridad prioriza la prevención y la cercanía con la ciudadanía.

Con este tipo de operativos, la administración municipal continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta en temporadas de alta movilidad, consolidando un modelo de trabajo cercano, coordinado y enfocado en resultados visibles para la población.