Elizabeth, joven de Sabinas, aparece sana y salva tras búsqueda

SABINAS, COAH.- Tras varias horas de incertidumbre y preocupación, finalmente fue localizada Elizabeth, joven originaria de Sabinas, quien había sido reportada como desaparecida por su madre, Samantha, luego de perder contacto con ella tras acudir con amigas a la Presa Don Martín, en el municipio de Juárez, Coahuila.

La madre, desesperada por no saber nada de su hija, recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo de la comunidad.

En su mensaje explicó que Elizabeth había tenido un disgusto con una de sus amigas y, posteriormente, decidió abordar una camioneta, lo que ocasionó que se perdiera todo rastro de ella.

La publicación generó gran movilización entre familiares, amistades e internautas, quienes compartieron la información con la esperanza de ubicar a la joven.

La angustia de la madre y el apoyo comunitario

La situación mantuvo en vilo a la comunidad, que se solidarizó con Samantha en su búsqueda.

Finalmente, la angustia terminó cuando Elizabeth fue localizada y pudo regresar a casa.

La madre agradeció profundamente a Dios por tener de vuelta a su hija, además de reconocer el apoyo recibido por todas las personas que se sumaron en su ayuda.

Importancia de la colaboración ciudadana

Este caso refleja la importancia de la colaboración ciudadana y el poder de las redes sociales para difundir información en situaciones de emergencia, donde la unión de la comunidad puede marcar la diferencia en momentos de desesperación.