Más de 750 estudiantes compiten en el TecNM Zona Norte

Arranca el X encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM Zona Norte en Saltillo, Coahuila.

Con la participación de más de 750 estudiantes provenientes de 23 Institutos Tecnológicos de 10 estados del país, este viernes dio inicio el X Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Zona Norte, teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

El evento inaugural se realizó en el Estadio "Carlos Roldán Sanders", donde las y los asistentes pudieron disfrutar de una vistosa y sincronizada muestra de ensamble que marcó el arranque oficial de esta competencia regional, que además servirá como evaluación para el encuentro nacional del TecNM.

La ceremonia estuvo encabezada por Rubén Barragán Páramo, Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente, quien acudió con la representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn.

"Este encuentro es una celebración de los valores que nos definen como mexicanas y mexicanos; queridas y queridos estudiantes, ustedes son el rostro joven del país, el presente que late con fuerza y el futuro que se levanta con esperanza", expresó durante su mensaje inaugural.

Barragán Páramo destacó además que la participación de los jóvenes refleja el compromiso del TecNM con la formación integral, no solo académica sino también cívica, fomentando en su comunidad valores de identidad, respeto y servicio a la nación.

Como anfitriona, Ania Sánchez, directora del TecNM-Saltillo, dio la bienvenida a las delegaciones visitantes y reiteró el orgullo de la institución por recibir un evento que promueve el trabajo en equipo, la disciplina y el amor por los símbolos patrios.

El encuentro regional continuará durante el fin de semana con diversas presentaciones y evaluaciones, en las que las escoltas y bandas de guerra demostrarán la disciplina, precisión y espíritu cívico que distingue a los estudiantes del Tecnológico Nacional de México.