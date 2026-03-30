Semana Santa reduce movilidad y afecta ingresos del transporte urbano en Monclova

Monclova, Coah.

La temporada vacacional de Semana Santa ya comenzó a impactar de manera importante al transporte urbano de Monclova, donde concesionarios y operadores reportan una disminución de hasta el 50 % en sus ingresos, debido a la baja movilidad que se registra durante estos días.

Así lo informó Daniel Pérez Calvillo, quien explicó que durante este periodo disminuye notablemente el flujo de usuarios, principalmente porque al salir de clases los estudiantes dejan de utilizar el servicio, lo que representa uno de los sectores más importantes para las rutas urbanas. "Nos pega bastante, pues es más del 50 % de los ingresos, porque en su mayoría cuando hay estudiantes es cuando nos va bien", señaló.

Explicó que durante el ciclo escolar no solo se trasladan estudiantes, sino también hay mayor movimiento de personas que realizan actividades relacionadas con la rutina diaria, como trabajos escolares, compras o traslados al centro, por lo que al llegar las vacaciones el panorama cambia drásticamente y el servicio se vuelve mucho más lento.

Ante esta situación, los transportistas se ven obligados a ajustar sus operaciones, ampliando los tiempos entre unidades para tratar de concentrar más pasaje y reducir afectaciones económicas, aunque reconocen que la temporada vacacional es una de las más complicadas para el sector.

Pérez Calvillo indicó que, pese a la caída en la demanda, las rutas continúan prestando servicio para cumplir con el compromiso que tienen con la ciudadanía, especialmente con quienes aún requieren trasladarse a sus trabajos o realizar actividades esenciales durante el periodo vacacional.