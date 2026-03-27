Comisión de Derechos Humanos supervisa traslado de internos a Monclova

El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila en la Región Centro supervisó este jueves el traslado de aproximadamente 80 personas privadas de la libertad provenientes del penal de Piedras Negras hacia el Centro de Reinserción Social de Monclova, con el objetivo de verificar que el procedimiento se realizara conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Señaló que estuvo presente de manera personal en el arribo de los internos para constatar que el ingreso se llevara a cabo bajo condiciones dignas y seguras.

Explicó que, aunque las personas privadas de la libertad tienen restringidos derechos como el libre tránsito y algunos derechos políticos, conservan garantías fundamentales como la integridad personal, la seguridad, la vida, la dignidad humana y la seguridad jurídica, por lo que la Comisión mantiene vigilancia en este tipo de movimientos penitenciarios. Indicó que el organismo está atento a cualquier inconformidad que puedan manifestar los internos durante el traslado o al momento de su ingreso al penal.

El funcionario detalló que este acompañamiento no se derivó de una situación extraordinaria, sino que forma parte del protocolo permanente de observación que se aplica en coordinación con visitadores de otras regiones. Precisó que personal de Derechos Humanos estuvo presente desde la salida de los internos en Piedras Negras, mientras que en Monclova se mantuvo la supervisión desde su llegada al Cereso, durante el proceso de registro, revisión médica y demás procedimientos de ingreso.

Finalmente, señaló que el traslado tuvo como finalidad desfogarse parte de la población penitenciaria y atender necesidades operativas del sistema estatal, sin que se registraran incidentes o quejas por parte de los internos. Además, destacó que el Cereso de Monclova se mantiene como uno de los centros penitenciarios con mejores condiciones en el estado, por lo que reiteró que la función de la Comisión es observar y garantizar que estos procedimientos se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos.