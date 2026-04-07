Investigan a niñera por trata de personas en Cuatro Ciénegas

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro confirmó que hasta el momento se tienen identificadas únicamente dos personas como responsables del delito de trata de personas en el municipio de Cuatro Ciénegas, aunque las investigaciones continúan abiertas para determinar si dos sobrinos de la imputada también sufrieron abusos.

De acuerdo con la autoridad, el pasado fin de semana se llevó a cabo una audiencia en la que se formuló imputación por los delitos de trata de personas y corrupción de menores en contra de una niñera de 21 años de edad, quien presuntamente aprovechaba su labor para poner en riesgo a menores, con fines de explotación por parte de adultos.

El delegado, Everardo Lazo Chapa, detalló que el caso salió a la luz tras la manifestación de un menor de edad, quien señaló que este tipo de actos no eran correctos, lo que permitió iniciar la investigación. Posteriormente, se confirmó que el propio menor habría sido víctima de abuso, mientras que la hija de la imputada también presentó conductas inapropiadas en su contra.

Asimismo, indicó que existen otros dos menores, sobrinos de la presunta responsable, que podrían estar vinculados como posibles víctimas; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su situación. Ambos se encuentran recibiendo atención psicológica con el objetivo de obtener mayor información que permita esclarecer los hechos.

El funcionario subrayó que, aunque no se descarta que la lista de víctimas pudiera ampliarse conforme avancen las indagatorias, por ahora solo se han fincado responsabilidades contra dos personas relacionadas con estos delitos.