Jorge Trejo Veloz asume el Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova

Este miércoles se oficializó la llegada de Jorge Trejo Veloz como nuevo titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova.

Durante su primer día, el juez sostuvo reuniones de trabajo con el personal y comenzó la revisión de los expedientes que se encuentran en trámite.

Con más de dos décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, Trejo Veloz ha desempeñado distintos cargos que lo respaldan en su nuevo encargo. Entre ellos figuran funciones como secretario de juzgado en La Laguna, Coahuila, y en Morelia, Michoacán; actuario judicial y secretario particular en juzgados de distrito de Michoacán, Estado de México y Chihuahua, además de haber sido secretario ejecutivo en Ciudad Juárez.

El nuevo juez es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, donde obtuvo su título con honores en 2012. A lo largo de su formación académica ha cursado diplomados en Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Justicia de Género y en el sistema penal acusatorio.

Su trayectoria no solo se ha centrado en el ejercicio jurisdiccional, sino también en la actualización constante en temas de reformas legales, perspectiva de género y derechos humanos. Ha participado en congresos internacionales sobre argumentación jurídica y en programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El perfil de Trejo Veloz combina la práctica directa en tribunales federales con una preparación académica sólida, lo que le ha permitido consolidar una carrera cercana a los principios de justicia contemporánea.

En su mensaje de presentación, enfatizó que su prioridad será dar continuidad eficiente a los asuntos en proceso y garantizar que el trabajo del juzgado se desarrolle con imparcialidad, apego a la ley y respeto pleno a los derechos humanos.

La designación de Trejo Veloz busca reforzar el ejercicio de una justicia transparente, profesional y con sentido social en una región que enfrenta retos importantes en el ámbito federal.