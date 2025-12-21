AHMSA: Trabajadores conmemoran cierre en Monclova tras tres años

A tres años de que Altos Hornos de México se paralizó por completo tras la salida de la última colada y el apagado definitivo de sus equipos, trabajadores y ex trabajadores de la acerera conmemorarán el cierre de una empresa que por más de 8 décadas fue el motor económico de Monclova y la región Centro.

Este 22 de diciembre se cumplen tres años de que se apagaron los equipos de AHMSA, que se realizó la última colada y se cerró la empresa, en medio de una crisis que ya se veía y que sigue impactando a las familias monclovenses.

Julián Torres Avalos, Presidente del Grupo de Defensa Laboral de los Trabajadores de Altos Hornos informó que el próximo martes se realizará un evento conmemorativo en punto de las 10 de la mañana en la explanada de la Planta Uno, para el cual convocan a todos los trabajadores.

Este evento se realizará como parte de una jornada de protesta y exigencia de justicia para los miles de obreros y familias que, desde el 2022, enfrentan una crisis económica y social derivada del colapso de la siderúrgica. La convocatoria está dirigida a todos los trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos y a la comunidad en general, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para que intervengan de manera efectiva.

"Este evento que es parte de nuestra lucha y se busca que las autoridades pongan atención y de una vez exigir que se solucione esto".

Julián Torres mencionó que los últimos tres años han sido difíciles para los trabajadores y para las familias mineras, muchas de las cuales dependían directa o indirectamente de la actividad de Altos Hornos, lo que ha generado desempleo, endeudamiento y un deterioro económico en toda la región. Aseguró que el cierre de la empresa fue consecuencia de una mala administración atribuida a Alonso Ancira Elizondo, cuyo manejo un gran daño que aún no ha sido dimensionado por las autoridades.

Reiteró que la conmemoración no sólo tiene un carácter simbólico, sino que forma parte de una estrategia de presión para que se aceleren las soluciones legales, laborales y financieras pendientes con los ex trabajadores. Indicó que este evento será el último del año, aunque advirtió que en 2026 continuarán las acciones de protesta y gestión con el mismo ánimo y determinación.

Torres Ávalos enfatizó que el movimiento de los trabajadores no se dará por vencido hasta que exista una respuesta clara y una reparación del daño para quienes dedicaron gran parte de su vida laboral a la acerera.