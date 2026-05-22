Luis Carlos Talamantes confirma denuncia de violencia de género en Feca

El coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo, confirmó que ya existe una denuncia formal ante el Tribunal Universitario por el caso de presunta violencia de género denunciado por la maestra María Antonieta Sandoval de la Facultad de Contaduría y Administración (Feca).

El funcionario explicó que la queja fue interpuesta desde el mes de enero, por lo que actualmente se encuentra en proceso, descartando que la universidad haya permanecido omisa ante la situación. "Ya existe una denuncia y está en el Tribunal Universitario. La universidad no se queda callada, pero legalmente debe haber una denuncia con nombre y firma para poder actuar," señaló.

Talamantes Arredondo indicó que, aunque el caso ha sido difundido públicamente, las autoridades universitarias solo pueden intervenir formalmente mediante los procedimientos establecidos, los cuales ya están en marcha. Asimismo, informó que actualmente se realizan reuniones con los involucrados para mediar el conflicto y buscar acuerdos que permitan resolver la situación sin afectar más a la institución. "Estamos platicando con los actores para tratar de apaciguar el problema, porque daña la imagen de la facultad," expresó.

Respecto a posibles sanciones o medidas provisionales contra los docentes señalados, aclaró que no pueden aplicarse sin que el proceso lo determine, ya que los procedimientos universitarios son estrictos y deben seguirse conforme a reglamento. Finalmente, reiteró que las personas que interponen una denuncia quedan protegidas desde ese momento y confió en que se pueda llegar a un acuerdo que permita avanzar en la resolución del caso.