Director de Secundaria 35 investiga trifulca por presunto acoso

MONCLOVA, COAH.– Luego de la trifulca registrada a las afueras de la Secundaria 35, el director del plantel, Jesús Borjón, aclaró que la institución ya realiza las investigaciones pertinentes para sancionar a los involucrados, señalando que la falta de denuncias previas impidió activar los protocolos de seguridad a tiempo.

¿Qué provocó la riña?

En el seguimiento de este caso, el director Jesús Borjón explicó que la riña se derivó de un reclamo por presunto acoso contra una alumna de segundo o tercer grado. Sin embargo, destacó que la escuela se vio imposibilitada para actuar preventivamente debido a que la familia de la menor no presentó un reporte formal ante las autoridades escolares antes del incidente.

El director Borjón señaló que existe un protocolo establecido para casos de hostigamiento, pero este requiere de un informe inicial para citar a los involucrados y a sus padres.

Al no existir dicho reporte, las familias optaron por confrontarse directamente en la vía pública durante el horario de salida.

Detalles del altercado

El altercado, que inicialmente involucró a dos estudiantes, escaló con la participación de hermanos y padres de familia en la cercanía del portón escolar. Según los testimonios recabados, la madre de uno de los alumnos implicados acusó al padre de la joven de haber golpeado físicamente al menor, situación que ya ha trascendido al ámbito legal.

Ante la violencia, el prefecto de la secundaria intervino para separar a los grupos y resguardó a los involucrados dentro del edificio para evitar que las agresiones continuaran.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y exhortaron a los afectados a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, dado que existen señalamientos directos contra un adulto.

Desmienten heridos graves

Jesús Borjón desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales sobre personas inconscientes o que requirieran traslado de emergencia a centros de salud. El directivo enfatizó que este día se llevarán a cabo las diligencias con testigos y alumnos para aplicar las medidas que marca el reglamento escolar y prevenir la repetición de estos hechos.