Trinity inicia nuevas obras en la zona industrial de Monclova

La zona industrial de Monclova mantiene su crecimiento con nuevas obras a un costado de la empresa Trinity, entre la avenida Industrial y el libramiento Carlos Salinas en Monclova Frontera.

En el sitio se observan tres estructuras en construcción, aunque hasta el momento se desconoce si corresponden a una nueva nave industrial, a otra empresa o a una ampliación de las instalaciones que actualmente ocupan el predio.

Las obras son visibles desde la avenida Industrial. Debajo de las estructuras se encuentran vías ferroviarias y varios vagones, algunos de reciente incorporación y otros de mayor antigüedad.

En el lugar también se observa actividad constante de trabajadores, retroexcavadoras y camiones, además de tierra removida, lo que refleja el avance de los trabajos.

El crecimiento de esta zona industrial se suma a otros proyectos que se desarrollan en el sector.

En la misma área está por concluir la empresa Yura, mientras el parque industrial GK (Gimsa-Kickapoo) continúa su expansión con nuevas naves.

Las nuevas estructuras representan otro movimiento en esta área industrial, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el proyecto al que corresponden ni si forman parte de una ampliación de Trinity.