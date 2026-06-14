Le fracturan mandíbula tras ataque violento

NUEVA ROSITA, COAH.- Un joven resultó gravemente herido luego de ser atacado con un objeto contuso en una de las arterias de la colonia Las Torres. El hecho dejó como saldo una probable fractura de mandíbula en la víctima, identificada como Daniel Eduardo N, de 25 años de edad.

De acuerdo con el director de la base de bomberos, Roberto Ramos, fueron socorristas bajo su mando quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado, domiciliado en la colonia Allende. La lesión en la boca fue descrita como severa, y según familiares, el ataque ocurrió momentos antes de que fuera auxiliado.

El joven fue trasladado de emergencia a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió valoración médica inmediata para estabilizar su condición.

Sobre los agresores, hasta el momento se desconoce su identidad. Autoridades policiacas iniciaron las indagatorias correspondientes para ubicar a los responsables y presentarlos ante la instancia competente.

El caso ha generado preocupación entre vecinos de la colonia, quienes exhortan a los jóvenes a evitar involucrarse en hechos violentos que afectan a la comunidad.