Panteón Guadalupe: Jesús Delgado Flores alerta sobre tumbas en abandono

El Panteón Guadalupe se encuentra prácticamente saturado y sin espacio para nuevos servicios de sepultura, mientras que al menos 250 tumbas permanecen en estado de abandono, informó el director de Panteones, Jesús Delgado Flores.

El funcionario explicó que actualmente el camposanto alberga entre 50 mil y 60 mil personas sepultadas, por lo que ya no hay disponibilidad para nuevas inhumaciones.

Sin embargo, una parte importante de las tumbas luce deteriorada debido a la falta de mantenimiento por parte de familiares.

Detalló que existen criptas con capillas ladeadas, lápidas dañadas y espacios visiblemente descuidados, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a visitar y dar mantenimiento a los sepulcros.

Asimismo, recomendó a quienes cuentan con capillas que realicen labores básicas como limpiar y lubricar cerraduras, ya que la falta de uso provoca oxidación que dificulta el acceso en fechas con mayor afluencia.

Delgado Flores aclaró que los espacios son propiedad privada de las familias, por lo que no pueden ser reutilizados sin un proceso legal, aunque existe la posibilidad de emitir edictos en caso de abandono prolongado; no obstante, por ahora no se contempla aplicar esta medida.

Finalmente, destacó que también hay secciones, particularmente de niños, donde la falta de visitas es más evidente, pese a que en el panteón se tiene registro de más de 300 menores sepultados. Ante ello, reiteró el exhorto a no olvidar estos espacios, al considerarlos parte importante de la memoria familiar y social.