Más de 500 pilotos participan en la Ruta RZR Gorilazo 2025 de Monclova

Monclova, Coah.- Como parte de los planes de promoción turística estatal y municipal, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, inauguró la tradicional ruta RZR 'Gorilazo 2025', que este año reúne a más de 500 pilotos nacionales e internacionales. El banderazo oficial de salida se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, encabezado por la secretaria de turismo, Cristina Amezcua, como representante del gobernador Manolo Jiménez; miembros del Club Gorilaz y autoridades municipales.

Los pilotos participantes en la edición 2025 de esta tradicional carrera provienen de diferentes estados del norte de México y del estado de Texas. Este año, la emblemática Ruta del Desierto, enfocada en impulsar el turismo deportivo de la región Centro-Desierto, abarca Monclova, Frontera, San Buenaventura, Nadadores y culmina en el cañón de Lamadrid.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que "desde el inicio de nuestra administración, hemos trabajado para promocionar y respaldar el deporte turístico, impulsar la derrama económica local y regional, y sobre todo, fomentar la participación de los jóvenes, y la proyección de Monclova como un destino seguro y atractivo para actividades deportivas de alto nivel".

El edil felicitó al comité organizador además de resaltar la coordinación de los alcaldes de la región, Direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez y de la Secretaría de Turismo, Cristina Amezcua.

"Los monclovenses sabemos trabajar en equipo y seguimos demostrando que con eventos deportivos como estos, estamos prendiendo Monclova, impulsando el turismo, la convivencia familiar y activando la economía de la ciudad y la región", destacó Villarreal Pérez.

Con eventos como el GORILAZO 2025, el Gobierno Municipal, los clubes deportivos y el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada para consolidar a Monclova y la Región Centro como un referente del turismo deportivo y de aventura en Coahuila.