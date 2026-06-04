Baja afluencia de turistas en Monclova durante el Mundial de Fútbol

A días de que arranque el Mundial de Fútbol, el sector hotelero y turístico de la Región Centro no espera que el evento internacional se traduzca en una fuerte llegada de visitantes extranjeros, al reconocer que la demanda hasta ahora ha sido mínima y muy por debajo de las expectativas iniciales.

El presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala Quintanilla, mencionó que comienza a generarse expectativas sobre el comportamiento nacional por la llegada de turistas ante el próximo arranque del mundial.

El próximo 11 de junio inicia la fiesta futbolera en donde México será una de las tres sedes en las que se desarrollará la justa deportiva, con la vista de millones de visitantes de todo el mundo que acudirán para ver el juego.

Enrique Quintanilla señaló que se proyecta un gran flujo y derrama económica en el estado vecino de Nuevo León, que será una de las sedes, y podría permear a Coahuila, pero en la Región Centro se tienen pocas expectativas.

"Realmente no es tanta la cantidad de visitantes que estamos esperando, la afluencia no va a ser tal, a lo mejor va a ser una pequeña Semana Santa, pero no una cantidad exagerada de personas", declaró.

El representante turístico señaló que agencias de viajes locales reportan escaso interés de personas en contratar recorridos o estancias en la región durante el Mundial, a pesar de las campañas de promoción que se han realizado.

Aunque reconoció que existía expectativa de captar visitantes que se desplazaran entre una sede y otra durante el torneo, hasta ahora el comportamiento del turismo no anticipa una ocupación extraordinaria para hoteles de Monclova y la Región.

A pesar de eso, el sector turístico mantiene acciones de promoción en Monterrey y otros puntos estratégicos, buscando atraer visitantes no sólo durante el Mundial, sino también para la próxima temporada vacacional.