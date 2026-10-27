Recursos financieros aseguran aguinaldos en UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cuenta con los recursos financieros necesarios para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año para su plantilla laboral, afirmó el rector Jesús Octavio Pimentel Martínez.

Al encabezar la toma de protesta del nuevo director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) en la Unidad Norte, el titular de la máxima casa de estudios aseguró que la gestión económica opera en orden y sin contratiempos.

Pimentel Martínez destacó que la institución logró solventar el déficit en el rubro de pensiones, el cual asciende a cerca de 600 millones de pesos al inicio de cada ejercicio fiscal. Precisó que dicho monto fue saldado mediante disciplina financiera interna y el apoyo del gobierno del estado.

El rector criticó la falta de aportaciones del gobierno federal tras la eliminación de los fideicomisos destinados al fondo de retiro, al señalar que la retención de estos fondos obliga a la universidad a destinar ingresos propios que de otro modo se orientarían al crecimiento académico y de infraestructura.

Respecto al panorama institucional, Pimentel Martínez resaltó la participación democrática en los procesos electorales de las diversas facultades y reiteró el compromiso de la administración central para trabajar en sinergia con los nuevos directivos en beneficio del alumnado.