Rector Octavio Pimentel lidera Caminata Universitaria de Estudiantes UAdeC en Monclova

La ciudad vibró esta mañana con los pasos y la alegría de más de 1,200 estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes participaron en la tradicional caminata universitaria, un evento que combina música, bailes y actividades culturales.

El trayecto inició en el bulevar Pape, cerca del monumento a Harold R. Pape, y concluyó en el Teatro de la Ciudad, donde los jóvenes disfrutaron de dinámicas de bienvenida y talleres recreativos. Directores de facultades, escuelas y autoridades universitarias, encabezados por el rector Octavio Pimentel Martínez y el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes, acompañaron a los alumnos, compartiendo entusiasmo y motivación.

Durante su mensaje, Talamantes resaltó que la caminata busca fortalecer el sentido de pertenencia hacia la UAdeC y motivar a los estudiantes a sentir orgullo de formar parte de la institución. Además, se reconoció a quienes obtuvieron los mejores resultados en el examen de admisión: los primeros lugares de preparatorias tendrán acceso directo a las licenciaturas sin necesidad de un nuevo examen.

"Premiamos la excelencia académica y garantizamos que quienes se esfuerzan tengan su lugar asegurado en la universidad", afirmó Talamantes.

El evento se replicará próximamente en Piedras Negras, donde otros 1,100 estudiantes iniciarán su recorrido con la misma energía y entusiasmo que los de Monclova.