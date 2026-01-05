Último día para entregar boletos del Gran Sorteo del Comercio 2025 en Monclova

La Cámara de Comercio confirmó que todo se encuentra preparado para la realización del 22 Gran Sorteo del Comercio 2025, el cual se llevará a cabo este miércoles, con la rifa de un automóvil último modelo y 20 premios más, por lo que este martes es el último día para que los consumidores entreguen sus boletos.

El presidente de la CANACO, Oscar Mario Medina Martínez, informó que la respuesta de la ciudadanía fue positiva, al agotarse la totalidad de los 450 mil boletos distribuidos entre los comercios participantes. Señaló que la mayoría de los negocios patrocinadores ya entregaron sus urnas y que el proceso de recolección concluye este martes, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación, por lo que el día de hoy es el último para la entrega de boletos.

"Es importante que el consumidor atienda esto, si aún tiene boletos en su poder, debe entregarlos directamente en las urnas que tenemos en la CANACO, este martes, porque ya no se permitirá que los entreguen el día del sorteo".

Medina Martínez señaló que, a diferencia de años anteriores, ahora el proceso es más riguroso, ya que se realiza un checklist negocio por negocio antes de vaciar los boletajes, por lo que no habrá excepciones de último momento. Finalmente, destacó que este sorteo es posible gracias al esfuerzo conjunto de los comercios y empresas de servicios participantes, quienes año con año mantienen este compromiso como una forma de agradecer la preferencia de los clientes.

"Es un granito de arena que aporta la Cámara de Comercio para llevar alegría y felicidad a algunas familias al inicio de este 2026", indicó.