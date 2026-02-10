Módulos del INE en Monclova atenderán hasta las 8 PM por trámites de credencial

Este martes 10 de febrero es el último día para realizar cualquier trámite de la credencial para votar, por lo que los módulos de atención ciudadana del INE ampliarán sus horarios ante el incremento en la afluencia de ciudadanos.

Ian Aguilar Madrigal, Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital del INE mencionó que el día de hoy es la fecha límite para realizar inscripciones, cambios de domicilio, correcciones de datos y reemplazos por vigencia en la que se vaya a realizar alguna modificación.

"El día de mañana, es la fecha límite para realizar cualquier trámite, hemos tenido buena afluencia en nuestros módulos y mañana no va a ser la excepción, por lo que se ampliará el horario hasta las 8 de la noche y estaremos hasta que atendamos al último ciudadano", indicó.

Señaló que a partir del miércoles 11 de febrero ya no se podrán realizar actualizaciones a la credencial, y únicamente se atenderán reposiciones o reimpresiones, siempre y cuando no se modifique ningún dato del documento.

"Del 11 de febrero al 2 de marzo únicamente estaremos haciendo reemplazos por vigencia o reposiciones cuando no haya ningún cambio en la credencial".

El Vocal del Registro Federal indicó que durante la última semana se tuvo un incremento considerable en la afluencia, atendiendo 250 ciudadanos diarios, cuando en una jornada normal se atienden cerca de 180 y se espera que este martes se tenga una mayor demanda de los ciudadanos.

Informó que para el día de hoy se mantendrá la atención en el módulo fijo de Monclova de 8 de la mañana a 8 de la noche, mientras que el módulo itinerante estará en Gutiérrez Hipódromo de 9 de la mañana a 7 de la noche.