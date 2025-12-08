Carlos Villarreal invita a monclovenses a pagar el predial antes del 18 de diciembre

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, invita a las y los monclovenses a aprovechar los últimos días de la campaña del Impuesto Predial 2025, una iniciativa respaldada por el gobernador Manolo Jiménez para apoyar la economía familiar e incentivar la regularización de contribuyentes. Quienes realicen su pago antes del 18 de diciembre participarán en la rifa de más de 100 mil pesos en premios.

Como parte de los beneficios de esta campaña, los contribuyentes podrán obtener 100% de condonación en recargos hasta por cinco años, así como un 5% de descuento directo en el pago del predial. Estas medidas buscan brindar un alivio económico a las familias y fortalecer la recaudación para seguir mejorando los servicios públicos de la ciudad.

Las y los ciudadanos que cumplan con su predial antes del 18 de diciembre podrán participar en la rifa que se llevará a cabo ese mismo día a las 16:00 horas, que incluye los siguientes premios:

· 10 minisplits de 1 tonelada frío/calor

· 5 pantallas Smart TV de 35 pulgadas

· 5 bocinas con micrófono

· 5 combos de aparatos electrónicos

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el pago oportuno del predial ha sido clave para avanzar en obras y acciones que mejoran la movilidad , la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias.

"Cada contribución se traduce en calles rehabilitadas, mejores servicios y una ciudad que sigue avanzando. Agradecemos a todas las familias que han cumplido con su predial y que nos ayudan a mantener a Monclova en crecimiento. Estos beneficios son parte del trabajo en equipo que realizamos con el gobernador Manolo Jiménez para que nuestra ciudad siga fortaleciendo su desarrollo", señaló el alcalde.