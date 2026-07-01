Una tonelada de basura se recolecta en Plaza de Armas de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador dejaron aproximadamente una tonelada de basura en la Plaza de Armas, informó Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente de Saltillo. El funcionario señaló que cuadrillas de Servicios Primarios realizaron labores de limpieza en la Plaza de Armas y la Gran Plaza, mientras que personal de Servicios Públicos atendió las calles y otros espacios donde también se concentraron residuos. "Los muchachos están sacando toneladas de basura. En Plaza de Armas y la Gran Plaza nos corresponde a nosotros; Servicios Públicos está trabajando en las demás áreas, en las calles. En las fotografías que hemos visto se aprecia muchísima cantidad de basura", declaró. Olache precisó que, hasta el momento del reporte, se había recolectado alrededor de una tonelada de desechos únicamente en la Plaza de Armas. Indicó que entre los residuos predominan cajas de comida y pizza, envolturas de frituras, latas, envases de plástico y otros desechos generados durante la celebración. El titular de Medio Ambiente explicó que la limpieza de las plazas se realiza de manera permanente mediante personal fijo, que además separa los materiales reciclables. Los residuos aprovechables pueden representar un ingreso económico para los trabajadores, mientras que el resto es trasladado al relleno sanitario para su disposición final.