Proyecto de la UAdeC busca mejorar salud en Monclova

Monclova podría convertirse en un nuevo referente en educación y salud en la región, gracias a un proyecto que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) está contemplando: la instalación de un hospital vinculado a la carrera de Medicina y otras áreas de la salud, como Enfermería.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, explicó que se trata de una iniciativa aún en desarrollo, por lo que no se tienen todos los detalles definidos, pero de concretarse generaría nuevas oportunidades académicas y de atención médica para la comunidad.

"No puedo dar muchos datos todavía, pero estamos trabajando en la idea de un hospital... no sería completamente universitario, pero sí en convenio con alguna institución", señaló Pimentel, destacando el potencial impacto de la propuesta.

El rector resaltó el papel del coordinador de la UAdeC en la Región Centro, Carlos Villarreal, como pieza clave en el impulso de la educación en Monclova. "Carlos está haciendo un gran trabajo aquí, y la Universidad lo apoyará estrechamente", aseguró.

Además, recordó que la estrategia de la UAdeC ha sido históricamente vincular la creación de hospitales con la apertura de carreras de salud, como sucede en otras regiones del estado. "Donde tenemos hospitales, tenemos Medicina. Esperamos que esto se concrete pronto", expresó con optimismo.

El proyecto ha generado expectativas entre la comunidad universitaria y la sociedad civil, que anticipan un avance significativo tanto en la formación médica local como en la atención hospitalaria para Monclova y la Región Centro.