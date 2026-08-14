Universidad Vizcaya de las Américas firma convenio en Monclova

La Universidad Vizcaya de las Américas y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la formación profesional de estudiantes mediante prácticas y servicio social, así como ampliar las oportunidades educativas para empleadas y usuarias del Centro.

Durante el acto protocolario, la secretaria de las Mujeres en Coahuila destacó que el acuerdo permitirá a los estudiantes combinar la preparación académica con la experiencia práctica, mientras las instituciones de gobierno contarán con su apoyo.

La funcionaria señaló que las prácticas y el servicio social permitirán a los alumnos conocer de manera directa el entorno laboral, analizar casos y definir las áreas profesionales en las que desean desarrollarse. "Esta experiencia que puedan tener de apoyarnos, de hacer prácticas, de hacer un servicio social, pues también les va a ayudar a ustedes a definir si en un futuro quieren hacer una maestría, por qué áreas se quieren desarrollar", expresó.

También llamó a los estudiantes de Derecho, Psicología y otras áreas a aprovechar las capacitaciones especializadas en enfoque de género y las oportunidades que ofrece el trabajo práctico. Destacó que la firma formaliza una estrategia de colaboración para compartir conocimientos y fortalezas, además de acercar herramientas y oportunidades para el desarrollo profesional de los jóvenes.

La secretaria de las Mujeres subrayó el papel de las universidades en la formación de las nuevas generaciones y afirmó que las alianzas estratégicas contribuyen a avanzar hacia un estado más justo y equitativo para las mujeres. "Cuando trabajamos en equipo y sumamos estos esfuerzos, cuando colocamos a las mujeres en el centro de la política pública, pues construimos un mejor presente y un mejor futuro para Coahuila", afirmó.

Por su parte, el director de la Universidad Vizcaya en Monclova, Mario Guadalupe Anaya Quintanilla, señaló que la institución busca formar profesionistas con habilidades, responsabilidad, lealtad, honestidad y espíritu de servicio. Indicó que el convenio debe traducirse en acciones y no limitarse a la firma del documento, por lo que invitó a los estudiantes a acercarse con el coordinador de Derecho y Criminología, Salvador Aguirre Ramel, para realizar su servicio social y prácticas profesionales.

Anaya Quintanilla también destacó que la Universidad Vizcaya otorgará becas educativas para empleadas y usuarias del Centro, al considerar que la educación es una herramienta para generar oportunidades y transformar vidas. "Vamos a ser los más contentos de que usuarios del centro se formen con nosotros", afirmó, al reiterar que la institución mantendrá abiertas sus puertas para apoyar a las beneficiarias mediante estas becas.

El directivo reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada y responsable en beneficio de los estudiantes y, especialmente, de las mujeres de la comunidad.

En el acto estuvieron presentes la maestra Mayira Lucía Valdés González, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de Coahuila; la licenciada Claudia Isela Marínes Hernández, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer; el licenciado Mario Anaya Quintanilla, director general de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Monclova, y el licenciado Salvador Aguirre Ramel, coordinador de Derecho y Criminología.